Colletorto, Maria Felicia Ciarla spegne 50 candeline: tanti auguri

Cinquanta candeline non sono poche, ma tu sei una ragazzina e chi lo direbbe che compi 50 anni! Il giorno della tua nascita è un giorno importante, bisogna festeggiare il tuo esserci in ogni momento. E oggi volevamo ringraziarti per la tua presenza quotidiana, per i sacrifici che fai, per l’amore che ci dimostri, per tutto ciò che ci hai insegnato, per il tuo sorriso quotidiano, per la tua forza di volontà. Ti vogliamo bene. Auguri pieni di amore dai tuoi figli Giusy e Daniele, da tuo marito, dai genitori, dagli amici e parenti tutti