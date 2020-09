Colletorto, Lorena Archidiacono spegne 40 candeline

Una giornata speciale per te che rappresenta un momento ideale per fare tesoro di tante esperienze e guardare al futuro con tanta gioia di vivere. Al centro restano sempre l’amore per la tua famiglia e i tuoi valori. Infiniti auguri di buon compleanno a Lorena Archidiacono che oggi spegne quaranta candeline dal marito Davide, dai figli Tatiana e Fernando, dai parenti, dagli amici e un pensiero particolare di affetto dal fratello Giuseppe che ha preparato una sorpresa per condividere questo traguardo. Ti vogliamo un mondo di bene.