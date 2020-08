Una giornata speciale per i nati della classe 1970 di Colletorto. Si sono riuniti in un clima di entusiasmo, ricordi e affidamento al Signore del percorso di vita intrapreso da ciascuno di loro. Un momento per ripercorrere questo cammino e rinnovarlo in un futuro di ottimismo e speranza. I cinquantenni hanno partecipato alla santa messa celebrata nella chiesa di San Giovanni Battista dal parroco padre Vincenzo Bencivenga. Auguri di cuore nella gioia della condivisione.