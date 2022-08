Colletorto, la classe 1952 ripercorre e festeggia i 70 anni

Il cammino della vita. Esperienze, gioie, difficoltà, storie e luoghi vicini e lontani, il lavoro, la famiglia, gli amici e molto altro. Venerdì 26 agosto 2022 la classe 1952 di Colletorto ha ripercorso tanti ricordi ritrovandosi in una festa bellissima e piena di significato. Un modo per rendere grazie al Signore per il dono dei settant’anni, il giro per il paese, il pranzo all’equiturismo De Girolamo, lunghe chiacchierate per ricordare il tempo che fu e guardare al futuro con fiducia e speranza custodendo nel cuore anche chi non c’è più. A tutti i settantenni colletortesi gli auguri più affettuosi con un saluto a chi vive in altre località con la mente rivolta sempre alle origini.