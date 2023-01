Colletorto, i 40 anni di Valentina Scalera: tanti auguri

Una giornata speciale da condividere insieme alle persone più care per esprimere gratitudine per il grande dono della vita nella gioia di una splendida famiglia. Chiudi gli occhi e ripercorri tanti momenti, dall’infanzia all’oggi, da Colletorto a Siena, tra mille emozioni e ricordi sempre vivi. Aprili… ed ecco Francesca e Matilde che non vedono l’ora di spegnere le quaranta candeline insieme a te e a Lorenzo con un pensiero pieno di amore da tutta la famiglia e dagli amici di sempre. Buon compleanno Valentina!