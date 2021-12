Colletorto, Gioanna Campanelli spegne 18 candeline: tanti auguri

Un giorno tanto atteso. Un momento di grande felicità e magia in cui esprimere con tutta te stessa la gratitudine per la bellezza della vita e rinnovare i pensieri e i sogni più belli. Sei una ragazza speciale, piena di valori e con immensa gioia di vivere. A Gioanna Campanelli gli auguri più affettuosi per i suoi diciotto anni dai genitori Roberta e Lino, dalla sorella Angela con Alessandro, dai nonni Angela, Domenicangelo e Rosaria, dagli zii, dai cugini e da tutti gli amici.