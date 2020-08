Colletorto, festa di classe per i 25 anni

Tanti percorsi di vita che si incontrano e si rinnovano sotto il segno dell’amicizia. Venticinque anni di ricordi, esperienze e progetti da realizzare. Domenica 23 agosto 2020 la classe 1995 di Colletorto si è ritrovata per la festa. Il gruppo ha partecipato alla messa celebrata da padre Vincenzo Bencivenga nella chiesa madre di San Giovanni Battista. Non è mancato un giro sulla torre Angioina prima del pranzo e di momenti di convivialità e spensieratezza. La preghiera di ringraziamento al Signore per il dono dei 25 anni accompagnerà i percorsi di ciascuno… aspettando i trenta!