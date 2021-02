Colletorto, campane a festa per la nascita di Ubaldo Archidiacono

Una grande gioia ha riempito il cuore di mamma e papà. Mercoledì 3 febbraio 2021, all’ospedale San Timoteo di Termoli, è nato Ubaldo. Campane a festa alla chiesa di San Giovanni Battista a Colletorto così come avviene per ogni nuovo nato dall’inizio della pandemia. Infiniti auguri al piccolo e ai genitori Marco Archidiacono e Anna Zeuli dai nonni, dagli zii, dai cugini, da tutti i parenti e un pensiero speciale da nonno Ubaldo. Una famiglia che nasce nei valori più belli è motivo di speranza per il futuro.