Colletorto, campane a festa per la nascita di Sofia Paradiso

Un’immensa gioia ha riempito il cuore di papà Sandro, di mamma Marianna e della sorellina Federica. Giovedì 28 aprile 2022, all’ospedale “Cardarelli” di Campobasso, è nata Sofia Paradiso. La piccola è un amore e gode di ottima salute. Infiniti auguri dai nonni Rosa Garofano, Antonio Tedeschi, Mariagrazia Eletto e un pensiero di amore da nonno Vincenzo Paradiso che dall’alto ha vegliato sulla nipotina, dagli zii Clementina e Nando, dai parenti e da tutti gli amici.

A Colletorto campane a festa per accogliere l’arrivo della gioia più bella al mondo e ringraziare il Signore per il dono della vita. “Ti accompagneremo lungo il percorso della vita tenendoti per mano nell’affidamento amorevole alla Vergine Maria”.