Il tuo cuore batte più forte in questa giornata così importante. Batte per l’amore che sprigioni verso gli affetti più cari, per la tua bontà e gioia di vivere, per i sogni che stai per realizzare insieme a chi hai incontrato lungo il percorso della vita. Paola Di Lullo spegne quarantacinque candeline custodendo i valori più preziosi. A lei gli auguri speciali da Arturo, dalla famiglia e da tutte le persone che le vogliono bene.