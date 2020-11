Colletorto, 67 positivi: “Misure più restrittive se la situazione peggiora”

Sessantasette positivi in paese, “di cui 16 negativizzati e 51 ancora positivi attualmente”, un ospedalizzato “anche in modo serio. E dei positivi una decina con sintomi e il resto tutti asintomatici”. E’ questa la disamina del sindaco di Collotorto, Cosimo Mele, all’indomani degli ultimi risultati dei tamponi che l’Asrem sta effettuando in paese nell’ambito del tracciamento successivo ai casi di contagio dei giorni scorsi.

“Abbiamo effettuato finora 400 tamponi (su una popolazione di circa 1800 abitanti, ndr) – ha affermato Mele in un lungo videomessaggio che potete ascoltare in versione integrale – e come dico sempre se cerchiamo i casi li troviamo. Un paese vicino a noi ha effettuato solo 10 tamponi trovando un positivo. Non è una cosa brutta trovare le persone positive perché significa andare a isolare il virus e i contagi ma c’è bisogno di responsabilità”.

Mele ricorda le precauzioni del caso: “bisogna lavare e igienizzare di frequente le man, indossare la mascherina ed evitare assembramenti”. Ma sopra ogni altra cosa: “bisogna essere responsabili e rispettare le regole”.

Una ‘tirata d’orecchie’ che apre il campo ad un avvertimento: “Se la situazione dovesse ulteriormente peggiorare e la curva del contagio alzarsi ancora di più sarò costretto a prendere provvedimenti e misure più restrittive”.