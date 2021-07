Colletorto, 20esimo anniversario della morte di don Giovanni Vecere

“Ho combattuto la buona battaglia, ho terminato la mia corsa, ho conservato la fede. Ora mi resta solo la corona di giustizia che il Signore, giusto giudice, mi consegnerà in quel giorno; e non solo a me, ma anche a tutti coloro che attendono con amore la sua manifestazione” 2 Timoteo 4:7-9. Venti anni fa il nostro caro don Giovanni Vecere raggiungeva la casa del Padre. Venerdì 23 luglio 2021, in occasione del ventesimo anniversario della sua morte, la comunità che ha tanto amato, e per la quale ha speso la sua vita e il suo servizio sacerdotale, lo ricorda con affetto, gratitudine e preghiera. Una santa messa sarà celebrata alle ore 18.30 nella chiesa del Purgatorio. La celebrazione eucaristica sarà preceduta dal santo rosario.