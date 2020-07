Collemeluccio, due giornate dedicate alla Biodiversità

Il Reparto Carabinieri Biodiversità di Isernia dedica due giornate, domenica 19 luglio e domenica 23 agosto 2020, alla scoperta della biodiversità dell’Alto Molise proponendo escursioni didattiche nel secolare bosco di abeti bianchi della R.N.O., Riserva Biogenetica e Riserva MaB UNESCO COLLEMELUCCIO – Pescolanciano (IS) ed attività laboratoriali di pittura creativa all’aperto in collaborazione con l’A.P.S. “Assembramenti Culturali”: associazione che persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante attività di educazione al patrimonio culturale e promozione del territorio regionale e nazionale. Le iniziative proposte sono aperte al pubblico interessato e, in ottemperanza alle misure di contenimento previste per il Covid-19, saranno svolte a numero chiuso, con distanziamento sociale ed utilizzo delle mascherine di protezione. Per ogni ulteriore informazione e prenotazioni si invita a contattare questo Reparto al n° tel. 0865/3935 / e_mail 043349.001@carabinieri.it e l’associazione “Assembramenti Culturali” al n° cell. 3334226979 / e_mail assembramenti.culturali@gmail.com.