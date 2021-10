Collegamento Roma-Molise, domani riapre la stazione di Isernia (VIDEO)

Da domani 10 ottobre tornerà ad essere operativa la stazione ferroviaria di Isernia che si trasformerà, per un periodo limitato, nell’hub regionale di collegamento ferroviario con la capitale. Resta infatti chiuso, per l’adeguamento del collegamento alla trazione elettrica, il tratto Isernia-Campobasso.

In sostanza tutti i viaggiatori provenienti da Termoli, Campobasso e Bojano dovranno raggiungere Isernia con i bus sostitutivi e poi imbarcarsi sui treni per Roma e Napoli che, comunque, continueranno ad essere a trazione diesel. L’annuncio questa mattina in conferenza stampa alla stazione di Rocacravindola che fino ad oggi era l’hub regionale prima della riapertura di Isernia. Per passare alla trazione elettrica su tutta la linea bisognerà aspettare ancora il 2023 come spiega il presidente Toma. Adeguata la linea bisognerà però acquistare i treni elettrici e qui bisognerà ricorrere a misure di finanza starordinaria come spiega l’assessore ai trasporti Pallante. Grande soddisfazione infine per il risultato raggiunto, anche se parziale, da parte dell’assessore ai lavori pubblici Vincenzo Niro che ha seguito da anni sia l’adeguamento che l’elettrificazione della tratta.