Colle della Torre, «un quartiere abbandonato a se stesso»

Il grido di allarme lanciato dalla consigliera del MoVimento 5Stelle di Termoli, Daniela Decaro: «Non ci sono servizi, illuminazione e le strade sono un colabrodo»

E’ un Natale a tinte grigie quello che vivono i residenti del quartiere di Colle della Torre. Un quartiere che nelle intenzioni doveva nascere per essere la Hollywood termolese ma che, invece, è sempre più abbandonato a se stesso. Sotto la lente la condizione delle strade che ad ogni ondata di maltempo diventano sempre più delle groviere. A farsi portavoce della condizione del quartiere è la consigliera comunale del MoVimento 5Stelle, Daniela Decaro. «Non sono strade di paesi del terzo mondo – afferma la Decaro – ma di Termoli. Di un quartiere abbandonato a se stesso che conosco bene perché ci vivo. Ho attenzionato piu volte oralmente, all’amministrazione di cui faccio parte come consigliere di minoranza, le problematiche , ma ad oggi nulla è stato fatto. Le strade, se così vogliamo chiamarle, non sono l’unico problema del quartiere. Mancano i servizi. C’è solo un bar. Erba alta e breccia per la strada di raccordo . Illuminazione pubblica mal funzionante o inesistente in alcuni tratti. E’ mia intenzione presentare un’interpellanza al Sindaco che dovrà rispondere e dirci cosa intende fare per questa zona di Termoli e in che tempi. Rammento ancora quando in campagna elettorale venivano firmati impegni. Sono passati già sei mesi dall’insediamento. Promesse, tante promesse. E i fatti? Quando si cominciano a fare? A Colle della Torre non abitano cittadini di serie B ma persone che come tutte le altre, pagano le tasse e hanno il sacrosanto diritto di usufruire dei servizi per i quali pagano! Se esistono problemi legati alla fogna in via Pascoli , quei problemi vanno risolti e la strada va asfaltata. Vanno fatti i marciapiedi. Va tagliata l’erba e vanno risarciti i danni arrecati alle autovetture che incappano nelle voragini. Un Paese civile fa tutto questo. Termoli lo è?».