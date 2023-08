Colle D’Anchise, San Sisto: presentato il programma di eventi

Il sindaco Di Paola: «Grazie a tutti quelli che hanno collaborato»

COLLE D’ANCHISE. Tutto pronto per i festeggiamenti in onore di San Sisto. Sono tante le attività in programma per i giorni 4, 5 e 6 agosto. Venerdì 4 agosto, in Piazza Europa, è in programma “Tango diVino”, corpi danzanti che si intrecciano sulle note appassionate dei più famosi brani di tango argentino. Nel corso della serata è prevista una degustazione di vino molisano. Il giorno successivo, sabato 5 agosto, in Piazza Italia ci sarà l’esibizione di Paolo Caiazzo. Infine, domenica 6 agosto è previsto il “Colle summer night” con schiuma party, Dj e area cocktail bar.

Per quanto riguarda il programma religioso, il 6 agosto alle ore 9 ci sarà la Santa Messa presso la cappella di San Sisto. Nel pomeriggio, alle 18.30, Santa Messa Solenne e successivamente la processione.

Soddisfazione è stata espressa dal sindaco di Colle d’Anchise, Carletto Di Paola: «Siamo molto legati a questa festività. Abbiamo organizzato un bel programma di eventi, ringrazio l’amministrazione comunale, l’associazione Pro San Sisto 2014, la parrocchia Santa Maria degli Angeli e tutti coloro che hanno collaborato». GC