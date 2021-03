Colle D’Anchise piange un’altra vittima del Covid, le considerazioni del sindaco Di Paola

Ancora una vittima del Covid a Colle D’Anchise e a tal proposito è intervenuto, con alcune considerazioni, il sindaco Carletto Di Paola: «Oggi è un giorno triste per me e credo per l’intera comunità di Colle d’Anchise, un altro nostro compaesano si è aggiunto alla lista dei 400, una cifra spropositata considerato il numero degli abitanti della nostra regione, ma nonostante tutto si continua, e fatemi passare il termine, a ridere e a litigare, al posto di prendere decisioni, che avrebbero in qualche modo potuto salvare diverse vite umane. Premetto che non sta a me, indicare i responsabili di tutto quello che sta avvenendo nella nostra Regione, ma credo che a volte nella vita riconoscere gli errori, in questo caso orrori, e cercare in qualche modo di porvi rimedio, sia non solo un atto dovuto, da parte di chi amministra, ma bensì sia la dimostrazione di essere “uomini”, termine quest’ultimo che purtroppo non appartiene più a chi muove i fili, considerando il rimpallo di responsabilità con cui quotidianamente si giustificano. Siamo tutti stanchi dei silenzi, delle cose non fatte di quelle fatte male, dei teatrini a cui assistiamo ogni martedì, ma nonostante tutto, sono qui a chiedervi, non di andare a casa, non avrebbe nessun senso, ma semplicemente di rimboccarvi ancor di più le maniche, ognuno per le proprie competenze, e dimostrare di voler realmente bene a questa nostra terra, ed in particolare di voler bene alle persone che la vivono tutti i giorni. Fatelo per coloro che non ci sono più e per i loro familiari, fatelo per Franco, Valentino, Tonino, Giovanni e Pasquale, miei concittadini che ci hanno lasciati per “colpa” di questo male, e soprattutto fatelo in fretta – ha concluso Di Paola – perché il Molise ha voglia di rinascere e di esistere».