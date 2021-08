Collassa per strada, 38enne trovata priva di conoscenza e trasferita in ospedale

E’ stata trasferita in pronto soccorso e ricoverata per tutti gli accertamenti una 38enne di Foggia che è stata ritrovata riversa a terra in Corso Fratelli Brigida. Era da poco trascorsa la mezzanotte tra sabato e domenica quando la donna è collassata a terra. Sul posto sono arrivati gli agenti del Commissariato di Polizia e i medici del 118 e hanno trovato la donna per terra priva di conoscenza. E’ stata quindi caricata sull’ambulanza e trasferita in pronto soccorso per tutti gli accertamenti di rito.