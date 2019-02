Collaborazioni e incarichi, oltre 2 milioni di euro spesi nel 2017

Ogni secondo le Regioni spendono 3 euro in consulenze. La cifra arriva dai dati di bilancio delle Regioni trasmessi al servizio Siope della Banca d’Italia e valutati dalla Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana (Gari).

Una valutazione attraverso un sistema di rating che tiene conto di numero di abitanti, estensione e numero di Comuni di ogni Regione. Oltre all’organico in dotazione, dunque, ci sono circa 57mila dipendenti divisi tra tutte le Regioni, che costa 18,6 milioni l’anno. Così risultano altissime, «spesa fuori controllo» secondo Gazzetta Amministrativa, le uscite in Basilicata (903. 308) e Molise (650.375) riguardo alla spesa effettiva sugli incarichi nei confronti di liberi professionisti per studi e ricerche. Le più virtuose sono Abruzzo, Emilia Romagna e Lombardia. La Sicilia detiene il primato di dipendenti (14.199) ma non esagera in consulenze: 354mila euro (tripla A).

C’è poi chi non si è risparmiato in consulenze per commissioni e comitati. Le valutazioni più basse, secondo il rating di Gazzetta Amministrativa, sono andate a Veneto e Marche, quest’ultima penalizzata però dai terremoti del 2016. Per il Molise solo 26 mila euro che lo porta alla promozione nella categoria A. In Basilicata è «fuori controllo» (valutazione una sola B) la spesa per i collaboratori e i contratti a progetto: oltre 4 milioni. Non meno male la situazione in Molise con 1,47 milioni di euro (rating B).