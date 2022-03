Coldiretti, trattori e allevatori in piazza a Campobasso contro il caro gasolio

La protesta degli agricoltori della Coldiretti, dopo Isernia, si sposta oggi, venerdì 11 marzo, a Campobasso in piazza Gabriele Pepe che ospita il palazzo del Governo. La guerra in Ucraina, l’aumento del gasolio pesano su diversi comparti produttivi, i cui costi sono diventati ormai insostenibili. Sul gazebo allestito in piazza, campeggia una bandiera dell’Ucraina in segno di solidarietà accanto a quella italiana.

In particolare, gli allevatori sostengono che “a poco più di 15 giorni dall’inizio della guerra, la sicurezza alimentare europea ha mostrato tutta la sua fragilità. Sono cresciuti enormemente i prezzi dei concimi (+170%), dell’energia (+80%) e dei mangimi (+50%). Salvaguardare la nostra agricoltura – hanno affermato – significa tutelare anche il reddito dei consumatori”. Al termine della manifestazione, una delegazione di agricoltori, allevatori e rappresentanti dell’associazione di categoria, è stata ricevuta del Prefetto, Francesco Antonio Cappetta.