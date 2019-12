Coldiretti Molise: incontro su emergenza cinghiali e servizi innovativi

L’organizzazione a tutto campo per rilanciare il settore

Danni da fauna selvatica, scontistica sull’acquisto di mezzi tecnici presso il Consorzio agrario dell’Adriatico ma anche nuove procedure messe in campo dalla Coldiretti Molise per il rilascio del carburante agricolo agevolato a partire dal prossimo anno: di questo ed altro si è parlato nella serata di lunedì, presso il centro polifunzionale di Trivento, dove Coldiretti ha indetto un’assemblea cui hanno preso parte i propri soci imprenditori agricoli e zootecnici della zona. All’incontro, erano presenti anche il sindaco di Trivento, Pasquale Corallo, e la vice sindaco Sandra Stinziani.

A tenere banco durante la riunione è stata innanzitutto la problematica relativa all’aumento incontrollato di cinghiali. Questi ungulati, come ormai di pubblico dominio, stanno causando danni ingentissimi alle imprese agricole, spesso messe letteralmente in ginocchio dai danni che causano alle colture, distruggendo anche interi raccolti; per non parlare della pericolosità sociale che ormai rappresentano. Sono ormai all’ordine del giorno incidenti stradali da loro causati come anche aggressioni, specie agli agricoltori nello svolgimento del loro lavoro.

Dal canto suo anche il sindaco Corallo ha confermato l’entità del problema, appoggiando e lodando l’impegno della Coldiretti, evidenziando che l’Amministrazione comunale in questo caso non può far molto a differenza dell’Organizzazione agricola.

«Nell’ultimo recente incontro con il presidente della Regione, Donato Toma – ha spiegato il Delegato Confederale di Coldiretti Molise, Giuseppe Spinelli – il Governatore ha mostrato grande sensibilità per questa problematica tanto da dirsi pronto a trovare, in tempi rapidi, una soluzione normativa che consentirà agli agricoltori, muniti di regolare licenza di caccia, di poter abbattere i cinghiali presenti nel proprio fondo durante tutto l’anno».

Altro argomento di grande interesse per tutti gli associati ha riguardato poi l’accordo sottoscritto dalla Coldiretti con il Consorzio Agrario dell’Adriatico, che prevede l’applicazione di una forte scontistica sull’acquisto di mezzi tecnici e fattori produttivi necessari per la conduzione dell’azienda agricola. Un accordo avviato quest’anno in via sperimentale ma che potrà essere esteso e migliorato negli anni avvenire.

Oltre a ciò, nel corso della serata, è stato dato spazio anche alla discussione sui temi collegati alla Finanziaria 2020 ed ai riflessi sulla fiscalità agricola. Particolare apprezzamento ha suscitato la possibilità di ricevere direttamente presso gli Uffici della Coldiretti i buoni per il ritiro del carburante agricolo agevolato. «Tale procedura, unica in Molise, “è una vera conquista – afferma il direttore regionale di Coldiretti Molise, Aniello Ascolese – nella direzione di abbattere i tempi della burocrazia, riconoscendo una maggiore autonomia alla figura dell’imprenditore agricolo. Per Coldiretti si tratta dell’assunzione di una forte responsabilità, a cui l’Organizzazione non si è voluta sottrarre nell’interesse della categoria rappresentata».