Coldiretti e fase tre: sabato 27 la manifestazione “Ripartiamo con un fiore”

Organizzata in collaborazione con Affi si terrà in tutti i capoluoghi d’Italia

“Ripartiamo con un fiore”, questo il nome dell’iniziativa, prevista in tutti i capoluoghi di regione italiani, sabato 27 giugno, che coinvolgerà anche Campobasso, dove, a partire dalle ore 9,30, sarà allestita una particolare composizione floreale in Corso Vittorio Emanuele. Per 24 ore le piazze ed i monumenti italiani si trasformeranno in giardini, grazie ai fiori e alle fronde dei vivaisti italiani messi in ginocchio dalla crisi generata dal coronavirus per il lockdown e la pioggia di disdette per la cancellazione di matrimoni, eventi e cerimonie come mai era accaduto nella storia del nostro Paese. L’iniziativa è stata voluta da Coldiretti e AFFI (Associazione floricoltori e fioristi Italiani), nata recentemente per valorizzare i fiori e le fronde recise italiane, in collaborazione con i fioristi di Federfiori. Si tratterà di una manifestazione nel pieno rispetto delle misure di sicurezza anti virus a colpi di petali e colori con lo scopo di ingenerare fiducia e positività fra la gente, manifestando nel contempo solidarietà agli operatori del settore duramente provati dalla crisi, donando visibilità ai fiori e alle fronde recise italiane, un segmento del florivivaismo in crisi da decenni, a causa della concorrenza sleale generata dalla globalizzazione, oggi particolarmente colpito dalle conseguenze dell’emergenza Covid 19.