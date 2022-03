Coldiretti-Campagna Amica lanciano iniziativa “Spesa Sospesa” per l’Ucraina

Domani Sabato 5 marzo dalle 8,30 al Mercato di Campagna Amica di Campobasso

Campagna Amica lancia la Spesa sospesa per l’Ucraina: un’iniziativa benefica che consentirà a tutti i cittadini di donare prodotti acquistati nei mercati contadini di Campagna Amica, da inviare ai civili del martoriato paese dove iniziano a scarseggiare le scorte alimentari o da donare alle migliaia di profughi che stanno arrivando in Italia.



L’appuntamento in Molise è al mercato coperto di Campagna Amica di Piazza Cuoco, 1. La campagna di solidarietà interesserà i farmers market in tutte le regioni (l’elenco è sul sito http://www.campagnamica.it).​



I consumatori avranno così la possibilità di fare una donazione libera grazie alla quale acquistare prodotti a favore della popolazione ucraina, sul modello dell’usanza campana del “caffè sospeso”, quando al bar si lascia pagato un caffè per il cliente che verrà dopo e che non può permetterselo. In questo caso però si tratta di ogni tipo di genere alimentare Made in Italy, di qualità e a km zero tra quelli proposti dagli agricoltori di Campagna Amica con il supporto dei giovani e delle donne della Coldiretti.