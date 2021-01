Colagiovanni, frecciata al sindaco: «Gravina ha già la testa in Regione»

Durante la lunga discussione al Comune di Campobasso sul bilancio non sono mancati spunti interessanti, come quelli “lanciati” dal consigliere Salvatore Colagiovanni. Le parole del capogruppo dei Popolari per l’Italia a Palazzo San Giorgio (riportate in un dettagliato articolo sull’edizione odierna di Primo Piano Molise) non lasciano spazio ad interpretazioni: «Abbiamo dato una linea di credito al sindaco Gravina -ha detto a Primo Piano Molise Colagiovanni – e alla sua giunta soprattutto alla luce della pandemia e delle ripercussioni che ha avuto sulla nostra città. Votare no avrebbe significato votare contro i campobassani. Tant’è che sul bilancio ci siamo astenuti mentre abbiano votato a favore dell’immediata eseguibilità. Un segnale che vuole sottolineare come ci sia bisogno di spendere le risorse in maniera rapida e mettere subito in campo i programmi per risollevare la città..Noi siamo opposizione e tali rimaniamo, ma in questo caso si è trattato di una opposizione responsabile e non ottusa, per il bene della città. Ora vedremo se il sindaco Gravina sarà in grado di gestire le risorse che arriveranno e se darà davvero una svolta alla città come promesso in campagna elettorale. Vedremo soprattutto se lavorerà in funzione della città o per conquistare la candidatura alla presidenza della Regione. Il nostro sindaco – conclude – ha già la testa in via Genova. Greco permettendo».