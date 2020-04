“Col Cuore Danilo Sabatino”, donazione alla Croce Rossa

BOJANO. L’associazione “Col Cuore – Danilo Sabatino” ha promosso una bella iniziativa in questo periodo d’emergenza. Nata due anni fa, ispirandosi allo spirito di Danilo Sabatino, giovane bojanese prematuramente scomparso, nei mesi scorsi ha ideato un concorso per studenti meritevoli, oltre a numerose iniziative nel sociale. «La nostra giovane associazione, che da poco ha compiuto due anni – spiegano – ha sempre vissuto il periodo di Pasqua intensamente e con un gran spirito di socialità. Questo per noi è il periodo della “raccolta fondi” per finanziare le nostre iniziative con la consueta vendita delle uova pasquali, è uno dei momenti in cui raccogliamo libri usati per il nostro progetto più ambizioso “la creazione di un’aula multimediale”, è il momento “buono” per confrontarsi con le persone, per accogliere nuove idee e riflettere costruttivamente sulle critiche. Quest’anno, purtroppo, tutto questo non sarà possibile a causa della grave situazione che stiamo vivendo, ma questo non vuol dire che ce ne staremo con le mani in mano. A tal proposito, per ripagare l’immenso sostegno che tutta la comunità ci ha mostrato in questi due anni e per sostenere le persone in difficoltà, l’associazione “Col Cuore” Danilo Sabatino ha provveduto a fare una donazione alla Croce Rossa per la “Raccolta straordinaria di generi di prima necessità”. La donazione è costituita da beni di prima necessità e dalle nostre consuete uova pasquali (prodotte solo a tale scopo), affinché tutti possano passare una serena Pasqua. Un elogio alla Croce Rossa e a tutte le associazioni del territorio che in questo momento hanno fatto squadra per salvaguardare i bisogni delle persone in difficoltà. Auguriamo a tutti una serena Pasqua con l’augurio che tutto possa tornare alla normalità il prima possibile». Gianluca Caiazzo