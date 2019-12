Col Concerto di Natale pomeriggio di sorrisi e messaggi sociali al Carsic di Venafro

Un gran bel pomeriggio pieno di significati, contenuti, sorrisi e tanto divertimento col Concerto di Natale 2019 al Carsic di Venafro, il Centro che ospita oltre cento soggetti ambosessi affetti da postumi di poliomelite e che dà lavoro ad un centinaio di addetti. L’ha voluto l’amministrazione dell’Istituto ospitato nell’ex Seminario Vescovile della città per offrire ai propri ospiti un momento di piacevolissima ed assai utile socializzazione, costellata di sorrisi, balli, musica, canzoni e tanto divertimento. Operazione perfettamente riuscita grazie alla voglia di partecipare dei ricoverati, all’impegno dei lavoratori del Centro ed alla presenza di numerosi ospiti. Pomeriggio “impreziosito” dal cantante melodico partenopeo Nico Desideri, che ha dedicato gratuitamente la propria voce ai ricoverati del Carsic perché trascorressero momenti di allegria e positiva socializzazione. Il tutto perfettamente riuscito, grazie alla voglia di essere degli ospiti del Centro ed al loro impegno nel recitare, cantare e ballare. A margine dell’evento, il pensiero dell’amministrazione dell’Istituto di Via Garibaldi : “Ringraziamo quanti hanno reso possibile il Concerto, cioè Heka per le magliette indossate dai ricoverati, Party Art per i palloncini, il cantante Nico Desideri, esibitosi gratuitamente, Sindaco ed amministratori comunali di Venafro, il nostro direttore sanitario dr. Ventrone e quanti sono intervenut. Ancora una volta in tanti hanno risposto “presente”, unendosi ai nostri ricoverati perché trascorressero momenti di gioia e serenità”.

Tonino Atella