Cogliati resta a Campobasso: il “professore” vestirà ancora il rossoblù

Si è conclusa positivamente la trattativa con il bomber Pietro Cogliati. Ad annunciare la chiusura dell’accordo sono il responsabile dell’area tecnica Luigi Mandragora e il direttore sportivo Stefano De Angelis. «L’attaccante milanese – ha comunicato la società rossoblu – quindi, vestirà per il terzo anno consecutivo la maglia rossoblù, andandosi ad aggiungere all’elenco dei riconfermati dei giorni scorsi. Autore di 19 gol e numerosi assist, Cogliati è pronto nel mettersi di nuovo a disposizione di mister Cudini, dello staff tecnico e dei suoi compagni. Il classe ’92, scuola Milan, rientrerà in Molise nelle prossime settimane per dare il via alle procedure di rito. Assicurandosi le prestazioni del ‘professore’ continua, quindi, l’assiduo lavoro della società per costruire una rosa competitiva, capace di affrontare anche un possibile salto di categoria».