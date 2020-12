Cogliati ed Esposito tenori alla Bomboniera

di Gennaro Ventresca

Mentre Paolorossi dormiva senza fine, come un furetto Pietro Cogliati saltellava sul verde prato della Bomboniera, per regalarci gemme di gioco e di gol. Salutistiche, dopo di giorni vissuti nel niente. Con l’eleganza della quaterna, il minuto milanese con la faccia da eterno fanciullo, ispirato dal gigantesco Vittorio Esposito, seppelliva a pallonate lo sfortunato portiere abruzzese, il ventenne Shiba, bisognevole della gibaut per raddrizzarsi la schiena.

***

In un pomeriggio di luce, l’ex promessa rossonera ha scolpito sulle pietre della storia il suo nome. Un-due-tre-quattro: nessuno si era spinto a tanto, in rossoblù. Neppure Rosario Maiella, il principe del gol. In verità, leggendo le pagine di Tutto il Campobasso minuto per minuto, magari aiutato dall’autore Stefano Castellitto, si ritrovano altri quattro precedenti nei cent’anni della nostra vita. Ma, con tutto il rispetto, si tratta di fatti lontani, in campionati “minori”, dico più bassi della D o Quarta Serie, come si chiamava una volta.

***

Riccardo Lazzarini, nel 2013, nell’Eccellenza molisana, ben guidato da Francesco Farina e magnificamente sostenuto da una formazione stellare, il 24 novembre, si vestì da castigatore del Montenero, segnando quattro dei cinque gol con cui i rossoblù inondarono la rete dello sfortunato portiere Di Santo che al termine della stagione sommò ben 57 reti subite. Ma, ripeto, la D è un’altra roba. E soprattutto il Notaresco fa parte dell’aristocrazia della categoria. Avergli spezzato le ali assume un merito ancora più alto.

***

I fuochi moribondi dovuti ai 50 giorni di malinconica attesa sono stati tramutati in devastante incendio. I piedi musicali di Vittorio Esposito hanno incendiato i cuori dei nostri tifosi che da casa o sugli smartphone hanno seguito, anche oltre i recinti regionali, l’eccellente prova dei nostri ragazzi. Sbaglia chi pensa che siano stati solo loro due a piegare il Notaresco. I due tenori hanno eseguito i pezzi più difficili, sostenuti da una prova d’orchestra di primo livello.

***

Mentre le strade della città erano nude e fredde, un gruppetto di tifosi del lupo non ha saputo resistere a rimanere richiuso in casa e, senza eccedere, si è portato nel recinto esterno della Bomboniera per un caldo grazie da inviare ai ragazzi. Nessuno è andato oltre, per cortesia non iniziamo a fare i moralisti. A Parigi, mentre il Paris Saint Germain ne faceva cinque ai malcapitati turchi, fuori dal Parco dei Principi migliaia di tifosi faceva festa, accompagnando baldoria con fuochi d’artificio.

***

Chi è lontano dal mondo dei calci d’angolo non può capire cosa si provi ad amare la squadra del proprio cuore. Il miracolo dell’amore calcistico è meglio del vaccino, di questi tempi. La gente, dico il popolo rossoblù, ha bisogno di vedere la luce e di sperare che tutto tornerà come prima. Tutto vero. Come è sacrosanto che si sono giocate solo sei partite, quattro delle quali in casa. E c’è tanta strada da percorrere. Ma questa è un’altra storia.