Bello, pratico e a tratti spettacolare. Il Campobasso si riprende la vetta della classifica rifilando un poker al Notaresco, nella giornata di Cogliati, sontuoso, autore di 4 reti e assistito da un Vittorio Esposito che ha messo in ginocchio la difesa degli abruzzesi. Cinquanta giorni di stop non sembrano mai passati, tanto da ribadire il concetto: sì, è lecito sognare.

Cudini si affida alla formazione tipo. Per il ritorno in campo in un Selvapiana a porte chiuse, mister Cudini sceglie l’undici titolare. Non ci sono sorprese rispetto alle previsioni: Vitali affianca Esposito e Cogliati; a centrocampo il trio Candellori-Brenci-Bontà. Dall’altra parte Epifani si affida alla tecnica di Dos Santos e Banegas. L’avvio è subito frizzante. Al 3′ su mischia furibonda sugli sviluppi di un calcio d’angolo, per poco Cogliati non riesce a battere a rete da pochi passi. Reazione Notaresco con un tiro cross velenoso di Marchionni al 6′: Raccichini si rifugia in angolo. All’11’ azione insistita del Campobasso partita sull’asse Vanzan-Esposito, quest’ultimo batte a rete ma la sua conclusione è respinta da un difensore. Al 14′ prima svolta del match: Cogliati con un tocco delicato manda in porta Vitali, Colombatti nel tentativo di intervento commette fallo da ultimo uomo. Cartellino rosso e Notaresco in dieci dopo un quarto d’ora. L’inferiorità numerica degli avversari spinge il Lupo che al 24′ la sblocca: schema su punizione di Esposito, palla dentro per Cogliati che incrocia di collo piede e batte Shiba.

Le squadre al centro del campo per il minuto di silenzio in ricordo di Paolo Rossi

E’ il momento migliore per i rossoblù: alla mezz’ora occasionissima su iniziativa di Esposito sul lato sinistro dell’area, cross al centro e deviazione di un difensore in angolo, sfiorando l’incrocio dei pali anticipando Bontà. Al 31′ ancora Esposito, scatenato: gran conclusione e super parata di Shiba. Il Notaresco riemerge con il passare dei minuti, dimostrando di non trovarsi per caso in vetta. Al 37′ angolo di Banegas, colpo di testa di Speranza, Raccichini respinge corto quel tanto che basta per anticipare Dos Santos. Un campanello d’allarme che anticipa il pari ospite: triangolazione partita da Banegas, Dos Santos si a tu per tu con Raccichini, Menna lo stende ed è rigore. Il Campobasso para a caro prezzo una disattenzione e una linea difensiva altissima: Banegas spiazza il portiere e sigla l’uno a uno con il quale si chiude la prima frazione.

Pronti-via e Lupo fulmineo. Si riparte con gli stessi effettivi del primo tempo e al Campobasso bastano solo due minuti per tornare in vantaggio. Esposito pesca tra le linee Cogliati, che entra in area e fredda Shiba, apparso non impeccabile nella circostanza, con un sinistro in diagonale. La gara si innervosisce improvvisamente, ne fa le spese anche Cudini, espulso per proteste all’8′. Al 21′ conclusione di Cogliati in contropiede: debole il tiro, para a terra Shiba. Al 23′ nuova svolta per la partita: Vitali cade in area, sembrerebbe calcio di rigore solare ma l’arbitro estrae il secondo giallo e lo spedisce anzitempo negli spogliatoi. In dieci contro dieci il Campobasso capisce che c’è da indossare l’elmetto e indossare i panni sporchi, mostrandosi in crescendo. Al 29′ si chiude il match su azione insistita che porta al tiro Menna, respinge Shiba, Cogliati raccoglie e si porta il pallone a casa con una magnifica tripletta. Non pago, l’attaccante milanese infila anche la quarta bellezza: ancora in percussione e ancora in diagonale. Gioco, partita, incontro. Lo show è ben accompagnato da un Esposito altrettanto devastante nella ripresa: l’ultima serpentina che manda al tiro Vanzan, con palla di poco a lato, strappa gli ultimi applausi alla panchina a quel punto orfana di Cudini. Il Campobasso c’è. Ed è capolista con merito. Le.Lo.

CAMPOBASSO: Raccichini, Fabriani (89’Martino), Vanzan, Brenci (83′ Zammarchi), Menna (87′ Sbardella), Dalmazzi, Bontà (86′ Tenkorang), Candellori, Cogliati, Esposito, Vitali. All. Cudini

SN NOTARESCO: Shiba, Biancardi, Colombatti, Speranza, Marchionni, Frulla, Dos Santos, Banegas, Blando, Simoncini, Di Stefano. All. Epifani

MARCATORI: 24′ Cogliati, 44′ rig. Banegas (N), 47′ , 74′ e 84′ Cogliati

Espulso Colombatti (N) al 14′ per fallo da ultimo uomo.

Arbitro: Mirabella di Napoli. Assistenti: Cataneo di Foggia e De Palma di Molfetta