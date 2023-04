Coffe experience, il Galanti di Campobasso alla scoperta della torrefazione Camardo

Camardo apre le porte dell’azienda agli alunni delle classi 3^A e 3^B del Liceo Galanti di Campobasso per un Open Day dedicato ad un viaggio straordinario nella storia del caffè e della torrefazione molisana. L’idea di scoprire come il caffè si possa trasformare da chicco a gustosa bevanda in tazzina è parte di un percorso scolastico di arricchimento dell’attività didattica che vede lavorare insieme il Liceo delle Scienze Umane di Campobasso con l’IPSEOA di Vinchiaturo: come ci ha spiegato la prof.ssa Cristina Guidone, docente di Scienze Umane del Liceo Galanti, le due classi coinvolte stanno lavorando in maniera trasversale con la classe 3^C dell’Istituto Alberghiero, guidata dalla Prof.ssa Katia Parisi docente di Servizi di Sala.Ancora una volta Caffè Camardo, da anni impegnata nella valorizzazione della cultura di una delle bevande più consumate al mondo, è entusiasta di far parte di un progetto scolastico territoriale contribuendo all’accrescimento delle conoscenze dei giovani talenti molisani.

La giornata è iniziata con il saluto di Antonella Camardo che ha guidato i ragazzi durante la visita aziendale nello stabilimento di produzione all’insegna della scoperta dell’arte della torrefazione e per far conoscere da vicino tutto il processo di creazione delle miscele, dalla tostatura al confezionamento fino all’estrazione in tazza.

“Ogni volta che mi trovo a raccontare la storia della mia azienda di fronte a un gruppo di studenti attenti e curiosi non riesco a trattenere la mia grande emozione. È sempre un piacere condividere il nostro sapere con questi giovani ragazzi. Il mio augurio è che un domani possano appassionarsi del loro lavoro e diventare cervelli non in fuga ma custodi e promotori del loro territorio”.

La classe 3^A in questo anno scolastico è impegnata ad approfondire la parte inerente la Metodologia della ricerca con la somministrazione di un questionario volto alla rilevazione delle conoscenze e dell’uso del caffè nella fascia di età 14-19 anni, la classe 3^B la parte di Antropologia con la ricostruzione della rotta del caffè nel corso dei secoli, la classe 3^C la parte enogastronomica e di presentazione del prodotto.

Elemento comune a tutti gli alunni dei due Istituti è la visita dell’azienda Camardo per conoscere di persona chi e in che modo lavora tutti i giorni per garantirci quel semplice e irrinunciabile piacere organolettico quando avviciniamo al volto la tazzina con due dita.

