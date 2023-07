Cofelice (Noi Moderati): «A noi doveva essere attribuito un seggio in più. Valuteremo il da farsi con i nostri legali»

La lista del neo presidente Roberti, a seguito della proclamazione degli eletti, conquista un solo scranno a Palazzo D’Aimmo: resta fuori il sindaco di Petacciato, Roberto Di Pardo

«Dai nostri conteggi, in via sommaria e preventiva, un seggio doveva essere ulteriormente attribuito a noi. Ora valuteremo il da farsi e sentiremo i nostri legali in proposito». Il neo consigliere regionale di “Noi moderati per Roberti”, Fabio Cofelice, ha commentato così la proclamazione degli eletti avvenuta in Corte d’Appello a Campobasso e, dunque, il riparto dei seggi che, tra i 13 della maggioranza, ne assegna 5 a Fratelli d’Italia e uno soltanto – e non più due – alla lista del governatore Roberti come ipotizzato in precedenza.

Lucida, tuttavia, l’analisi complessiva del voto da parte di Cofelice: «Il fatto che il centrodestra vincesse le elezioni, era nell’aria ed anche che la nostra squadra andasse bene è sembrato, fin da subito, un risultato scontato. Sono molto felice per questo e ringrazio tutti coloro che hanno creduto nel progetto, in me in particolare, e in tutti i candidati della lista». Ora, in Consiglio, la priorità sarà «la criticità del personale sanitario, amministrativo e dei ruoli tecnici che deve essere rimpiazzato immediatamente».