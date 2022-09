“Coesione tra patrimonio cinematografico storico e nuove forme d’arte”

L’Assessore al settore Cultura, Turismo e Sport – Protezione Civile del Comune di Termoli Michele Barile, portando i saluti del Sindaco Francesco Roberti, ha aperto la tre giorni di lavori del progetto RE-valuation of Cultural-Heritage, Knowledge and Opportunity Network, in acronimo RECON, finanziato nell’ambito del Programma Interreg IPA CBC Italy – Albania – Montenegro.

L’Assessore ha sottolineato l’importanza di iniziative di cooperazione territoriale che uniscono territori e culture, dando il benvenuto ai partner ed artisti cinematografici e d’arte contemporanea provenienti dal Montenegro, dall’Albania e dalla Puglia, impegnati in un workshop tematico incentrato sul recupero del patrimonio storico cinematografico di Albania e Montenegro e sulla valorizzazione di moderne tecnologie e piattaforme digitali, volte al recupero e alla catalogazione di materiale cinematografico d’archivio.

l lavori, che proseguiranno anche domani 29 settembre, vedono l’intervento di artisti e curatori d’arte di rilievo, sia nazionale che straniero, che collaborano con istituzioni quali Direzione RAI Cinema e Serie TV, musei d’arte, archivi cinematografici nazionali.

Il Comune di Termoli, da sempre impegnato in progetti che mettano in risalto il valore turistico e culturale della città, ospiterà anche la mostra “RECON-NETTING” con la proiezione dei film di 4 artisti, selezionati all’interno del progetto RECON e una serie di immagini fotografiche tratte dalle pellicole realizzate dagli artisti stessi. La mostra si terrà al Castello Svevo, dal 1 al 7 ottobre 2022, dalle10:00 alle 12:00 e dalle 17:00 alle 19:00 con ingresso libero.