Cocaina sulla costa, le donne coinvolte nell’operazione scelgono di rimanere in silenzio

Intanto è stata fissata al 20 ottobre la data dell’udienza di Riesame per uno degli indagati attualmente in carcere a Campobasso

Non hanno risposto alle domande del giudice, la dottoressa Scarlatelli (in sostituzione della collega D’Onofrio), le tre donne coinvolte nell’operazione antidroga denominata White beach.

Insieme agli avvocati difensori, questa mattina, mercoledì 12 maggio, si sono presentate in tribunale a Campobasso per l’interrogatorio di garanzia, scegliendo – di concerto con le strategie difensive dei legali – di rimanere in silenzio di fronte alle domande del magistrato.

Per una di loro, assistita dai legali Tolesino e Sabuscio, è stata presentata istanza di sostituzione della misura cautelare.

Intanto è stata fissata al 20 ottobre la data dell’udienza del Riesame per uno degli indagati attualmente in carcere. Anche in questo caso è stato richiesta la sostituzione della misura cautelare con una meno afflittiva.

L’OPERAZIONE ANTIDROGA

Secondo quanto ricostruito dal Procuratore distrettuale antimafia del Molise, Nicola D’Angelo che ha delegato le indagini ai Carabinieri di Campobasso agli ordini del Colonnello Luigi Dellegrazie, l’attività investigativa pare sia nata da un sequestro di 800 grammi di eroina a San Martino in Pensilis, coordinata dalla Procura di Campobasso, e condotta dal Nucleo Investigativo del reparto operativo del comando provinciale dei carabinieri, che “ha permesso di evidenziare – così come è stato affermato durante la conferenza stampa – come dietro ad una importante escalation del consumo di cocaina ed hashish sul territorio, vi fosse un pericoloso sodalizio composto da pregiudicati sanseveresi e molisani che, avvalendosi del supporto di elementi della criminalità foggiana per il rifornimento della sostanza stupefacente, ha aggredito con sistematicità e profondo radicamento la zona della fascia costiera molisana, estendendosi capillarmente nell’entroterra della provincia di Campobasso”.

Sede dell’associazione era Campomarino Lido dove si trovava l’abitazione del principale indagato, “un incensurato sanseverese da molti anni residente in Molise, il quale, con la collaborazione dei familiari, operava sia il confezionamento delle dosi per lo spaccio al dettaglio, sia la selezione dei quantitativi destinati al rifornimento di altre basi di spaccio, individuate a Termoli, Guglionesi, Sant’Elia a Pianisi e nella stessa Campomarino, tutte gestite dai suoi fidati e stretti collaboratori, anche loro inquadrati tra le fila del sodalizio.

Basi dello spaccio – hanno affermato gli inquirenti – erano sia gli appartamenti in uso agli indagati, sia alcuni esercizi pubblici della costa, deputati all’incontro con gli acquirenti e stabiliti come luoghi di ritrovo per gli stessi indagati. In particolare nel corso dell’indagine, in conseguenza di un arresto in flagranza di reato, venivano sequestrati cocaina ed hashish presso un noto locale di Guglionesi, all’interno del quale veniva svolta attività di spaccio per conto della stessa associazione”.

La droga, stando alle risultanze investigative dei carabinieri, proveniva da San Severo e l’approvvigionamento avveniva con staffette, servizi di vedetta e scorte ai corrieri “i quali viaggiavano sulle strade statali che collegano la Puglia con il Molise con comuni autovetture, a volte appositamente preparate per l’individuazione, negli abitacoli, di intercapedini e alloggiamenti per nascondere lo stupefacente.