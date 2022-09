Cocaina, spaccio sulla direttrice Foggia-Termoli: scatta il blitz, arrestati 4 ragazzi

Utilizzato anche un elicottero, per sorvegliare il basso Molise dall’alto, nell’operazione scattata questa mattina (sabato 17 settembre) e che ha coinvolto Termoli ed alcuni comuni limitrofi

Lo spaccio della droga che arriva in basso Molise segue sempre una direttrice ben precisa. E questa strada porta nella vicina provincia di Foggia, San Severo per la precisione. Gli arresti effettuati qualche giorno fa dai Carabinieri (questa volta della stazione di Bojano) dimostrano come una delle piazze preferite dai pusher molisani per rifornirsi di hashish, cocaina ed eroina sia proprio l’hinterland foggiano, territorio a confine con la provincia di Campobasso e facilmente raggiungibile in meno di un’ora d’auto.

E’ su questa direttrice che si è concentrata l’attenzione della Polizia, che questa mattina ha effettuato un blitz antidroga su disposizione della Procura della Repubblica di Larino, che coordina un’indagine i cui particolari con molta probabilità saranno resi noti nelle prossime ore.

Ad oggi è certo però che gli agenti, dalle prime ore di questa mattina (sabato 17 settembre) stanno eseguendo perquisizioni e controlli nella cittadina costiera ed in altri comuni del basso Molise, tra cui Montecilfone.

Per il controllo del territorio dall’alto è stato utilizzato anche un elicottero della Polizia, arrivato direttamente da Bari, che ha sorvolato i cieli di Termoli e dei comuni finiti sotto la lente.

A quanto pare si tratta di uno spaccio di cocaina ed hashish, che ha fatto scattare una serie di arresti. Quattro le persone finite in manette, tutte tra i 20 ed i 25 anni: due sono in carcere a Foggia, uno in via Cavour a Campobasso ed un quarto è ai domiciliari.