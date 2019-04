Cocaina, ragazza positiva ai test di controllo e ha solo 13 anni

CAMPOBASSO

I genitori, da qualche tempo, avevano notato strani comportamenti da parte della figlia tredicenne e allora hanno preso provvedimenti per capire cosa le stesse succedendo. Sottoposta ai test di controllo la ragazzina è risultata positiva alla cocaina. Un dramma che si aggiunge ai tanti casi che si stanno verificando negli ultimi tempi in Molise. La notizia è arrivata dagli stessi inquirenti, impegnati, ormai da tempo, nel contrasto al mercato degli stupefacenti. Il Dirigente della Squadra Mobile di Campobasso, Raffaele Iasi, al margine di una conferenza, ha ribadito l’impegno di tutte le Forze dell’Ordine impegnate nella salvaguardia del territorio e dei tanti ragazzi che, purtroppo, cadono in questo vortice. La notizia della ragazzina di appena tredici anni trovata positiva ai test della cocaina è un nuovo allarme che si aggiunge alle già tante segnalazioni che ogni giorno arrivano alle Forze dell’Ordine. «Bisogna agire tutti insieme, scuola e famiglia in primis, per cercare di arginare un fenomeno devastante e che provoca morte».