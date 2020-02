Cocaina, marijuana e hashish: quattro giovani beccati dai carabinieri

I Carabinieri della Compagnia di Larino hanno segnalato alla Prefettura di Campobasso, quali assuntori, quattro giovani di Colletorto trovati in possesso di droghe per uso personale. In particolare nel corso dei specifici servizi di controllo del territorio finalizzati al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, i Carabinieri della Stazione di Colletorto hanno notato i quattro in atteggiamento inconsueto e, insospettiti, li hanno sottoposti a perquisizione personale e del veicolo su cui viaggiavano, rinvenendo così e sequestrando complessivamente circa 16 grammi di marijuana, hashish e cocaina. I quattro giovani, tutti del posto, fra i venti e i trent’anni, sono stati segnalati alla Prefettura per uso personale non terapeutico di droghe.