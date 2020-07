L’uomo arrestato dai Carabinieri della Compagnia di Larino

Nell’ambito delle attività coordinate dalla Compagnia Carabinieri di Larino, volte a contrastare il sempre più diffuso fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, un 50enne di San Martino in Pensilis, con precedenti specifici in materia di stupefacenti.

I militari, a seguito di perquisizione personale e locale operata a carico del predetto, hanno rinvenuto 32,2 gr. circa di cocaina – di cui una parte già suddivisa in dosi – 0,5 gr. circa di marijuana, della sostanza da taglio, due bilancini di precisione, del materiale utilizzato per il confezionamento della sostanza stupefacente e 1.210,00 euro di denaro contante, ritenuto dagli investigatori il provento dell’attività delittuosa posta in essere dal pregiudicato.

L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Larino, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.