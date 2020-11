Cocaina e kobret, giovani matesini segnalati dai carabinieri

Continuano senza sosta i controlli da parte dei carabinieri, non solo per quel che riguarda la prevenzione dei reati predatori (con un cospicuo numero di servizi effettuati quotidianamente nell’intero arco orario). I militari dell’Arma infatti hanno effettuato durante l’ultimo fine settimana numerosi controlli anche per contrastare il fenomeno legato al traffico di sostanze stupefacenti. Diversi i giovani del centro matesino segnalati nell’ultima settimana perché trovati in possesso di modiche quantità di sostanze stupefacente del tipo cocaina ed eroina – kobret, pronta all’uso, fenomeno sul quale i riflettori rimangono accesi.