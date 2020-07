Cocaina e hashish a Campomarino, arrestati due giovani

Stando alle accuse degli inquirenti due giovani avrebbero dato vita ad un vasto giro di spaccio: ingenti quantitativi di droga che venivano smerciati anche a Campomarino. Per questo i militari dell’Arma della compagnia di Vico del Gargano hanno arrestato un 22enne di Cagnano Varano e un 34enne di San Severo. Entrambi, stando alle accuse, avrebbero spacciato cocaina, hashish e marijuana; non solo a Campomarino ma anche a Cagnano Varano, San Nicandro Garganico e San Severo. Le indagini svolte dai carabinieri di Vico del Gargano e coordinate dalla Procura della Repubblica di Foggia, hanno permesso di accertare l’esistenza di una intensa attività di detenzione e cessione di droga. Sempre stando alla ricostruzione degli inquirenti i due si erano anche divisi i “territori di competenza”: in particolare a spacciare stupefacenti in Molise (nello specifico cocaina e hashish) era il 34enne di San Severo.