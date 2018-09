Cocaina dentro uova di cioccolata, Polizia in azione

Identificate 130 persone e ispezionati 75 autoveicoli. È il resoconto dei numerosi controlli effettuati, nei giorni scorsi, dalla Polizia di Stato di Campobasso, nell’ambito dei servizi straordinari di controllo del territorio disposti dal Questore Caggegi. Al lavoro, congiuntamente, le pattuglie della Squadra Volante dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e gli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Abruzzo. Durante le attività di prevenzione, sono incappati anche due pregiudicati provenienti da fuori regione per i quali è stato disposto il foglio di via obbligatorio da parte del Questore: uno era un venditore ambulante senza le previste autorizzazioni e già in precedenza allontanato dalla