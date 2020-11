Coca purissima per il mercato molisano: arrestato un 40enne (VIDEO E FOTO)

A Campobasso e Isernia presentazioni del nuovo calendario dell’Arma

Quasi 800 grammi di coca purissima sequestrati. Un quantitativo che sarebbe stato suddiviso in ben 3800 dosi fruttando così un ingente guadagno. Questi sono solo alcuni dei numeri riguardanti l’operazione portata a termine dai carabinieri del Basso Molise nelle scorse ore. I militari dell’Arma hanno arrestato un 40enne di Campomarino, già noto alle forze dell’ordine. Per l’uomo si sono spalancate le porte della casa circondariale di Larino. I carabinieri lo hanno infatti trovato in possesso dell’ingente quantitativo di stupefacente destinata al mercato dello spaccio adriatico.

A margine della conferenza stampa è stato presentato anche il calendario dell’Arma. A illustrare i dettagli del blitz e la presentazione del Calendario è stato il Colonnello Alessandro Mennilli. Presentazione che è stata effettuata anche a Isernia dal Comandante Provinciale dei Carabinieri di Isernia, Tenente Colonnello Gennaro Ventriglia, ha presentato il Calendario Storico e l’Agenda Storica 2021 dell’Arma dei Carabinieri. A Roma il Comandante Generale, Generale di Corpo d’Armata Giovanni Nistri, ha voluto svelare al pubblico in video collegamento l’ormai atteso prodotto editoriale, accompagnato da coloro che hanno contribuito alla realizzazione dell’opera: il prof. Aldo Onorati e lo scrittore Valerio Massimo Manfredi, con il giornalista Aldo Cazzullo a tenere le fila del racconto, che celebra uno dei massimi simboli italiani, Dante Alighieri, di cui ricorre il settecentenario della scomparsa. Oltre al Calendario, è stata pubblicata anche l’edizione 2021 dell’Agenda, incentrata sul tema “Pinocchio e i Carabinieri”, ove è tangibile il legame indissolubile tra il celebre racconto e l’Arma, celebrando così i 140 armi dalla prima apparizione pubblica dell’opera di Carlo Lorenzini, conosciuto come Collodi, e ricordando al contempo le sue espressioni nel mondo delle arti grazie al prezioso contributo offerto da moltissimi illustratori e artisti in una sorta di sfida artistica.

In quasi un secolo e mezzo di storia, sono stati moltissimi, tra i più celebri illustratori e artisti, che si sono cimentati nella sfida di raccontare le vicende del burattino.

Una storia caratterizzata dal registro narrativo avvincente e da un susseguirsi di immagini letterarie suggestive che regalano uno spazio senza tempo all’iconografia dei Carabinieri.

Una forza evocativa capace di creare un binomio culturale ancora oggi inscindibile: Pinocchio e i Carabinieri.

Altre due opere completano l’offerta editoriale:

• Il Calendarietto da tavolo, dedicato al gioco e all’uomo, come importante attività svolta da bambini e adulti. L’attività ludica risponde non solo al bisogno primario della persona per rigenerarsi, ma rappresenta anche il ponte insostituibile fra l’universo dei piccoli e quello dei grandi, aprendo la porta segreta del dialogo tra generazioni. L’intero ricavato della vendita di questo calendarietto da tavolo è devoluto all’Opera Nazionale di Assistenza per gli Orfani dei Militari dell’Arma dei Carabinieri.

• Il Planning da tavolo dedicato al 1500 anniversario di Roma Capitale e alle altre Capitali d’Italia. Da un secolo e mezzo la Città Eterna detiene il titolo di Capitale d’Italia ma la storia racconta che è stata preceduta da Torino e Firenze. Vengono quindi celebrate, attraverso le immagini riportate in copertina, le sedi del primo Parlamento unitario: Palazzo Carignano (Torino), Palazzo Vecchio (Firenze) e Palazzo Madama (Roma).

L’intero ricavato della vendita di questo planning verrà devoluto all’ospedale pediatrico “Bambino Gesù” di Roma, una delle più antiche istituzioni dedicate all’infanzia e polo di ricerca d’eccellenza a livello internazionale.