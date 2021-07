Esemplare di cobra reale in giro per le campagne di Sant’Agapito. Potrebbe essere fuggito dalla teca privata di un residente nel paese alle porte di Isernia. Intanto il sindaco Giuseppe Di Pilla sta già predisponendo un’ordinanza in cui invita la popolazione alla massima prudenza. Il rettile è stato fotografato questa mattina nei pressi della Motorizzazione in viale delle Scienze.