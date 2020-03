Co-vid 19, in arrivo i tamponi a Termoli. «Test sul personale sanitario»

REDAZIONE

Sono bloccati gli ambulatori ed è stato interdetto temporaneamente l’accesso al pronto soccorso di Termoli in misura precauzionale. L’ufficialità è arriva a seguito della conferenza stampa tenuta questa mattina, giovedì 5 marzo, dal presidente Toma, dal direttore generale dell’Asrem, Oreste Florenzano e dal direttore Sanitario Asrem, Virginia Scafarto. «Si tratta di misure di protezione rinforzate a favore del personale sanitario e dei pazienti -ha affermato la Scafarto- scaturite dal fatto che due dei tre nuovi casi accertati di Coronavirus sono operatori sanitari rientrati a lavoro lo scorso lunedi perché asintomatici. La nostra preoccupazione è dunque quella di evitare contagi ulteriori. Stanotte, intanto è stato bloccato il cambio turno e l’accesso al pronto soccorso di Termoli perchè ritenevamo necessario verificare se il contagio fosse in atto nel presidio ospedaliero». Stando agli ultimi dati a disposizione nella regione Molise ci sono in totale 7 casi di persone positive al Coronavirus. I 3 positivi di oggi sono in buone condizioni in isolamento domiciliare. In malattie infettive ne rimangono altri tre, mentre la paziente 3 di Montenero di Bisaccia è stata dimessa.Il direttore Florenzano ha poi tenuto a precisare che «Il focolaio non è nostro perchè questi casi accertati provengono da contatti fuori regione -e ha aggiunto- Ieri abbiamo modificato la turnazione del personale in servizio al Carderelli di Campobasso passandola a due turni da 12 ore. Si tratta di una tutela dei lavoratori in questo momento di emergenza». Intanto sono in arrivo anche a Termoli i tamponi da svolgere direttamente nella città bassomolisana. L’appello infine è stato sempre quello di ricordare a chiunque di evitare di andare in guardia medica o pronto soccorso in situazioni febbrili ma di chiamare i numeri predisposti.