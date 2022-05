Cnu Cassino, esordio amaro per il Cus Molise travolto dal Parma (1-5)

Comincia con il piede sbagliato l’avventura del Cus Molise nella fase finale dei Campionati Nazionali Universitari di Cassino. La formazione di Cordone parte con il turbo innestato andando in vantaggio all’8’ con Cavaliere che corregge in fondo al sacco un corner di Della Ventura. La risposta del Parma non si fa attendere. Gli emiliani raggiungono il pareggio al 19’ con Orlandi. L’undici di Del Signore, riequilibrata la contesa riesce a mettere la freccia con Fanti che sfrutta al meglio un assist di Piscicelli.

Il Cus Molise prova a reagire e sfiora il pari con Colabella che non trova la porta per questione di centimetri. Casonato e compagni riescono a tenere bene il campo al cospetto di un’avversaria quadrata e di grande esperienza. Il primo tempo fila via sui binari dell’equilibrio con i molisani che chiedono un penalty per fallo su Della Ventura non ravvisato dal direttore di gara. Si va così negli spogliatoi sul risultato di 2-1 per il Cus Parma.

Nella ripresa gli emiliani prendono il largo e archiviano la pratica in proprio favore. “Avevamo iniziato bene – il commento del tecnico molisano Cordone – alla lunga, poi, è venuta fuori la maggiore caratura del Parma. Il risultato finale rispecchia l’andamento del confronto”.

CUS MOLISE 1

CUS PARMA 5

Cus Molise: Tucci, Casonato, Calabrese, Della Ventura (48’ Ruggiero), D’Aversa (59’ Staffieri), D’Addario (38’ Ciocca), Colabella, Marchetti, Lapenna, Cavaliere (68’ Lalli), Letto. All. Cordone.

Cus Parma: Ghiretti, Di Giuseppe, Toma (54’ Pasini), Orlandi, Castelluzzo, Pescosta (50’ Pezziga), Piscicelli (57’ Rainieri), Varani (65’ Numeroso), Fanti (70’ Colacicco), Berti, Lorenzani. All. Del Signore.

Marcatori: 8’ Cavaliere, 19’ Orlandi, 26’ 49’ Fanti, 54’ Varani, 89’ Pezziga.

Note: ammoniti D’Aversa, Colabella. Espulso il tecnico del Cus Molise Cordone.