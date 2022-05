Cnu Cassino, Cus Molise ko contro Udine (3-6). Domani sfida-qualificazione con Ancona

Deve ammainare bandiera bianca la selezione di calcio a 5 del Cus Molise impegnata nella fase finale dei Cnu di Cassino. Dopo la vittoria all’esordio contro il Cus Bari, i ragazzi di Antonio Di Stefano non riescono a fare il bis al cospetto dei friulani. Fatale per Petrella e compagni l’uno-due che ha portato Udine dall’iniziale 1-0 al 3-0. Nel finale di primo tempo, dopo il poker avversario, è De Nisco a riaccendere la speranza. Sul 4-1 si va negli spogliatoi.

Nella ripresa Udine trova la quinta marcatura con Condolo (autore di un poker) prima che gli uomini di Di Stefano riescano ad accorciare le distanze grazie ad un tiro di Petrella che subisce la deviazione di Zuccaccia prima di spegnersi in fondo al sacco. La gara è ormai indirizzata anche se il Cus Molise ha il merito di continuare a crederci e riduce ulteriormente lo svantaggio con Petrella che fissa il punteggio sul 6-3.

“Peccato – spiega al termine del confronto mister Di Stefano – perché dopo il loro vantaggio ci siamo innervositi e invece di reagire abbiamo dovuto incassare altre due reti in successione che di fatto ci hanno tagliato le gambe. Poi, nella ripresa, abbiamo cercato di tornare in partita senza riuscirci. Adesso dobbiamo ripartire da quanto di buono fatto per cercare, domani, la qualificazione contro il Cus Ancona. Abbiamo un solo risultato a disposizione e faremo il massimo per provare la grande impresa”.

CUS UDINE 6

CUS MOLISE 3

Cus Udine: Zoff, Colautti, Borsatti, De Giorgio, Vescovo, Urban, Condolo, Martinez, Baldo,

Kandic, Zuccaccia, Rovere. All. Asquini.

Cus Molise: Di Camillo, Bozza, De Nisco, Petrella, Di Mascio, Patavino, Di Nunzio, Trotta,

Salvatore, Evangelista, Presutti, Fieramosca. All. Di Stefano

Marcatori: Martinez, Condolo (3), De Nisco pt; Condolo, Zuccaccia (aut), Colautti st.

Note: ammoniti Kandic, Fieramosca.