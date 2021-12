Cluster scolastico a Montenero: 4 nuovi casi. Prosegue lo screening di massa

Il sindaco Contucci: “Effettuati 524 tamponi rapidi. Nuovo appuntamento 7 e 8 gennaio prima della riapertura delle scuole”

524 tamponi rapidi per lo screening alla popolazione e ulteriori 6 positivi confermati dal bollettino dell’Asrem. Sono i numeri che arrivano da Montenero di Bisaccia.

“L’Asrem – ha affermato il sindaco Contucci – ha comunicato la presenza di 6 nuovi positivi al SarS-CoV-2, di cui 4 riferibili a familiari del cluster scolastico e 2 a nuovi contagi.

I dati odierni, incrociati con i numeri in mio possesso e aggiornati a questo pomeriggio, riportano 7 persone negativizzate, 55 positivi al tampone molecolare e 14 positivi al tampone antigenico rapido; di questi ultimi, 4 persone sono risultate positive al tampone effettuato oggi in occasione dello screening volontario e gratuito sulla popolazione, 2 sono persone risultate positive a un antigenico effettuato presso laboratori privati, mentre gli altri sono i positivi già conteggiati nei giorni precedenti. Il totale generale dei positivi ad oggi è di 69.

Informo che nella giornata di oggi sono stati somministrati 524 tamponi rapidi in occasione dello screening sulla popolazione; esprimo la mia gratitudine anche in questa occasione nei confronti di tutti coloro che si sono spesi per garantire questo monitoraggio sull’evoluzione dei contagi in paese, con un ringraziamento particolare a Maria Chiara Sabatino della Farmacia Del Borrello e Dario Losito della Farmacia Morrone, per aver contribuito in maniera volontaria a questa giornata di screening. Il mio grazie ovviamente va anche alla Croce Rossa e all’Odv di Protezione Civile Montenero di Bisaccia Ets, per il loro impegno al servizio della comunità.

Comunico infine che abbiamo deciso di replicare lo screening sulla popolazione nei giorni 7 e 8 gennaio 2022, al fine di monitorare la curva dei contagi in occasione della riapertura delle scuole, compatibilmente con le decisioni del Governo e/o della Regione Molise, in merito a un’eventuale organizzazione di screening sulla popolazione scolastica”.