Cluster Portocannone, tre operatori negativi al secondo tampone

Era una notizia che tutti aspettavano a Portocannone e che è arrivata a seguito del bollettino di ieri, 2 ottobre. Sono stati comunicati al sindaco di Portocannone, Giuseppe Caporicci, i risultati del secondo tampone effettuato ai tre operatori di Villa Adriatica risultati positivi al Covid 19, ed ai loro familiari.

“È quindi arrivata la buona notizia che tutti attendevamo – ha affermato Caporicci – tutti i tamponi sono risultati negativi e quindi per questi tre nuclei famigliari, subordinatamente all’esito favorevole dell’ultimo tampone di riscontro eseguito solo sui soggetti ex-positivi questa mattina, verrà predisposta per la prossima settimana la revoca del provvedimento di isolamento domiciliare. Nel frattempo all’interno del Cluster della Casa di Riposo di Via Pietro Nenni si deve registrare purtroppo il decesso di un anziano ospite originario di Guglionesi (alla sua famiglia vanno le più sentite condoglianze dell’Amministrazione Comunale) ricoverato giorni fa presso il Cardarelli di Campobasso, ma anche l’uscita dal contagio di diversi ospiti della struttura. La Casa di Riposo continua ad essere sotto il monitoraggio del USCA e del Dipartimento Prevenzione dell’Asrem. Seguiranno altri aggiornamenti sino alla definitiva normalizzazione della situazione”.