Cluster Portocannone, si torna a scuola. Negativi i tamponi sui genitori

Arrivano buone notizie sul fronte scolastico legate all’emergenza Coronavirus. Nella giornata di domani, 24 settembre, i ragazzi torneranno in presenza in aula dopo lo stop precauzionale di due giorni che era stato concordato con i dirigenti scolastici insieme al Dipartimento di Prevenzione dell’Asrem. Le 3 classi del Liceo Scientifico di Termoli, le 8 del Boccardi di Termoli e una dell’Istituto Alberghiero di Termoli abbandoneranno la didattica a distanza per tornare sui banchi. Sono risultati dunque tutti negativi i tamponi effettuati sui genitori entrati in contatto con il cluster ‘Villa Adriatica’ di Portocannone. Una buona notizia per l’intero ambiente scolastico e per le famiglie di ogni alunno.