Cluster Portocannone, quasi tutti contagiati gli ospiti della casa di riposo

L’Asrem fa il punto della situazione in attesa del bollettino della sera e dei tamponi di tracciamento degli eventuali contatti

In attesa del bollettino di questo pomeriggio, 21 settembre, l’Asrem ha fatto il punto della situazione sulla Casa di Riposo di Portocannone dove praticamente quasi tutti gli ospiti sono rimasti contagiati. Dei 24 ospiti della casa di riposo al momento (e sempre in attesa del bollettino di questo pomeriggio) 22 risultano positivi anche se nessuno ha avuto bisogno al momento di ricovero in ospedale. Due sono quelli negativi. Sedici, invece, gli operatori totali che lavorano nella struttura di cui 7 risultano positivi al Covid-19. Si attendono i risultati dei nuovi tamponi sugli eventuali contatti di positivi, persone che appunto hanno avuto contatti con gli attualmente contagiati, per avere più chiara la situazione rispetto ad un eventuale allargamento del cluster. Rispetto al bollettino di ieri, 20 settembre, c’è un positivo in più, di conseguenza il totale dei contagiati all’interno della Casa di Riposo è di 29 persone.