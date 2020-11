Coronavirus continuano i casi in regione. La giornata odierna ne ha fati registrare ben 139. In serata è arrivata la notizia di un nuovo cluster. Scoppiato all’interno della clinica di Salcito. Al momento ci sono, all’interno della clinica, 8 pazienti, 3 infermieri e 3 OSS positivi. Dalla clinica non si entra e non si esce.